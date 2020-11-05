Мэр Красноярска захотел «целовать землю» после карантина

Мэр Красноярска Сергей Еремин вышел на работу после перенесенного коронавируса, он решил прогуляться в снегопад по улице, так как устал сидеть взаперти, сообщил он на своей странице в Instagram.

Еремин сообщил, что заразился коронавирусом 20 октября. Он ушел на самоизоляцию. 5 ноября он после получения отрицательных тестов вышел на работу. До нее он решил пойти пешком.

«Сво-бо-да! Хочется землю целовать, ей-богу! Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком. Это, конечно, кайф. Многое переоцениваешь, просидев две недели в четырех стенах», — написал мэр.

Он отметил, что погода сразу подкинула ему работы в виде сильного снегопада и метели, поэтому власти усилили уборку улиц.

В Красноярском крае сложная ситуация с коронавирусом, число заражений за сутки на днях превысило 300 человек. В регионе запретили посещение детьми ТЦ, торжества в кафе, а также посещение зрителями спортивных соревнований.