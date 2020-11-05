Байден решил повременить с объявлением победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пока не стал официально заявлять о победе на выборах, но выразил уверенность в своем лидерстве.

«Я здесь не для того, чтобы объявлять, что мы выиграли. Но хочу сообщить: мы считаем, что после завершения подсчета голосов мы будем победителями», — приводит РБК слова Байдена.

Он подчеркнул, что лидирует в достаточном количестве штатов, чтобы говорить о победе на выборах. Он также заявил, что его победа — это «победа американского народа и демократии».

Трамп в течение долгого времени лидировал в «колеблющихся» штатах: Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Но ситуация резко изменилась, когда стали подсчитывать бюллетени, отправленные по почте. В подавляющем большинстве случаев голоса в них были отданы за Байдена. В итоге Трамп потерял лидерство в Мичигане и Висконсине.

Скорее всего, Трамп потерпит поражение и в Неваде. Без этого штата, а также Мичигана и Висконсина, даже сохранив за собой Пенсильванию, он теряет шансы на победу.

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Юристы Трампа уже подали иски о пересчете голосов. Он заявил о готовности обратиться в Верховный суд. Действующий президент США уверен, что подсчитывать бюллетени, поступившие по почте после закрытия избирательных участков, незаконно.