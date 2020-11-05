Шоу «Танцы» на ТНТ получит продолжение в новом формате

Новое шоу «ТАНЦЫ 2.0» выйдет на ТНТ в 2021 году, зрители увидят танцевальный проект в новом формате, сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне шоу получит название «ТАНЦЫ 2.0». Это будет перезапуск танцевального проекта с новыми правилами. Подробности пока не сообщаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Томичка прошла в «Танцы» с Pole Dance

Первый сезон шоу «Танцы на ТНТ» вышел в 2014 году. В 2020 году стало известно, что седьмой сезон станет финальным.

По правилам проекта участники проходят несколько кастингов, а затем попадают в команды наставников — хореографов Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой. В финале победителя выбирают с помощью зрительского голосования.