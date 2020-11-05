Легендарную серию фильмов ужасов «Пятница, 13-е» возродят

Продюсер Blumhouse Джейсон Блюм заявил о планах на возрождение серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е».

Блюм, продюсерская компания которого считается «империей ужасов», готов дать новую жизнь фильмам франшизы «Пятница, 13-е», но даты начала работы над проектом пока не сообщает пишет Screenrant.

Первый хоррор «Пятница, 13-е» был выпущен в 1980 году, последний — в 2009 году. Главный герой историй ужасов — серийный убийца в хоккейной маске Джейсон Вурхиз. В одиннадцатилетнем возрасте он утонул в озере, когда отдыхал в летнем лагере «Хрустальное озеро». Вурхиз оживает в день своей смерти — в пятницу, 13-го — и начинает всем мстить.