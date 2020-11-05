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Финны похвалили качество сибирских дорог

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Путешествуя по Сибири можно избавиться от множества предрассудков — магистрали удивляют качеством, водители вежливы, а бюрократия в стране хоть и осталась, но ее стало гораздо меньше. Впечатлениями о путешествии по Сибири поделились опытные финские туристы Томи Тёлли и его девушка Ясмин.

В автопутешествие пара отправилась в 2018 году. Они побывали в Латинской и Северной Америке, а также проехались по Сибири. И если путешествием по Америке финна не удивишь, то Сибирь — направление редкое. Но эта часть света больше всего понравилась гражданам Финляндии, и во время поездки они избавились от многих предрассудков, пишет Iltalehti.

«Сибирские автомагистрали — в отличном состоянии. Да и вообще ездить по российским дорогам — сплошное удовольствие», — цитирует Тёлли ИноСМИ.

Но путешественники столкнулись с бюрократией и обилием документов. Для того, чтобы провезти автомобиль через российскую таможню, потребовалась помощь агента фирмы-перевозчика, особенно в связи с тем, что финские туристы не говорили по-русски.

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Но Тёлли все же считает, что сейчас с бюрократией в России стало проще. Во время его прошлой поездки в Россию в 2011 году было хуже. Поездка по Сибири понравилась финской паре. На сибирских дорогах спокойно, водители грузовиков ведут себя вежливо.

Путешественники также отметили, что Сибирь не показалась им таким «глухим» местом, как, к примеру, север Канады. Возможно потому, что сибирские автодороги проходят рядом с Транссибирской магистралью и территории рядом с ней заселены.

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Топ комментариев

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

Wolf Hound

Артисты то что в этом списке забыли?????

Иркут 69

У Ключевского читал, что освобождение кремля или оставление его поляками (кто как считает) произошло...

dillbitche-22

их обоих в яму и не кормить только поить, а потом бросить кусок копчёного мяса и пусть дерутся кто победит...

лачинов

Лентяи эти янки. У нас и ночью считают. )