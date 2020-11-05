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WhatsApp получит функцию для ценителей приватности

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения, сообщили разработчики мессенджера.

Как объяснили в WhatsApp, пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней.

Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения, приводит РИА Новости уточнение разработчиков.

В WhatsApp предупредили, что исчезающие сообщения не гарантируют поной приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из мессенджера.



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Топ комментариев

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

Wolf Hound

Артисты то что в этом списке забыли?????

Иркут 69

У Ключевского читал, что освобождение кремля или оставление его поляками (кто как считает) произошло...

dillbitche-22

их обоих в яму и не кормить только поить, а потом бросить кусок копчёного мяса и пусть дерутся кто победит...

лачинов

Лентяи эти янки. У нас и ночью считают. )