WhatsApp получит функцию для ценителей приватности

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения, сообщили разработчики мессенджера.

Как объяснили в WhatsApp, пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней.

Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения, приводит РИА Новости уточнение разработчиков.

В WhatsApp предупредили, что исчезающие сообщения не гарантируют поной приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из мессенджера.