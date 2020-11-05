Лукашенко попросил у Путина месторождения нефти в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил продать Минску нефтяное месторождение на территории России, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Белоруссия импортировала сырье для своих нефтеперерабатывающих заводов из России на льготных условиях. Но с начала 2020 года Минск лишился этих льгот.

«Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», — говорится в сообщении пресс-служба Лукашенко.

С января 2020 года Белоруссия вела переговоры с о Россией возвращении льготного режима поставок нефти или предоставления ей компенсаций. Москва пошла лишь на частичные уступки.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — возмущался белорусский лидер в январе 2020 года. Лукашенко тогда пригрозил, что Россия может потерять «единственного союзника». Он также пообещал покупать нефть для белорусских НПЗ у США.