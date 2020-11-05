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Три варианта обучения ввели в школах Абакана из-за COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Администрация Абакана изменила условия обучения школьников в городе из-за коронавируса, на дистанционное обучение отправили 5-8 и частично выпускные классы, а младших школьники вышли на занятия, сообщается на сайте мэрии.

По данным на 4 ноября, в Хакасии подтверждено 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), темп прироста за сутки составил 2,1%. Под медицинским наблюдением в республике находится 2,8 тысячи человек, в тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести находится – 140 человек. 

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Из-за роста заболеваемости власти Хакасии приняли решение пересмотреть формат организации обучения школьников. Ученики начальной школы продолжат обучаться в штатном режиме. В четверг они вышли с каникул.

Также каникулы закончились для 9, 10, 11 классов. Они продолжат обучение в «смешанной» форме. В очном режиме старшеклассники Абакана будут обучаться по тем предметам, которые вынесены на государственную итоговую аттестацию, в дистанционном формате — по другим предметам учебного плана.

Для учеников 5-8 классов каникулы продлили до конца недели. Вторая четверть для этой категории школьников продолжится с понедельника, 9 ноября, в дистанционном формате. За дополнительное время каникул школ подготовятся к дистанционному формату.

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Хакасия #Образование #Новости COVID19
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