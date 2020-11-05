Трамп заявил о фальсификации результатов выборов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытках манипуляции с голосами в нескольких штатах. Его юристы подают иски о пересчете голосов и готовят обращение в Верховный суд.

Ранее в штатах Висконсин и Мичиган лидировал Трамп и его уже считали победителем выборов. Но за несколько часов ситуация кардинально изменилась: в этих регионах неожиданно вперед вышел Джозеф Байден. В случае победы в них кандидат от демократической партии набирает нужное ему число голосов и становится фаворитом избирательной гонки.

«Они находят голоса за Байдена повсюду: в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане. Так плохо для нашей страны», — написал Трамп в твиттере. «Они изо всех сил пытаются уничтожить преимущество в Пенсильвании в 500 тысяч голосов. Как в Мичигане и других!» — заявил действующий президент США.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Республиканец Трамп борется за место в Белом в доме с демократом Джозефом Байденом. До сих пор продолжается напряженный подсчет голосов в нескольких штатах – они определят победу на выборах. Количество голосов за демократа резко выросло после того, как стали подсчитывать бюллетени, отправленные по почте.

Трампу критически важна победа в Висконсине, Мичигане или Неваде. Проиграв все эти штаты, он лишается шансов остаться на посту президента. Он продолжает лидировать в значимой Пенсильвании, но она одна не принесет ему победы на выборах.

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Разница в голосах — минимальна. Республиканцы считают, что демократы пошли на фальсификации с бюллетенями, отправленными по почте. Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд. Он считает, что подсчитывать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков, незаконно.