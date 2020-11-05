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Вышел сериал «Псих» по сценарию Паулины Андреевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Псих»

Сериал «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли снят по сценарию Паулины Андреевой и повествует о сложном состоянии главного героя, у которого год назад без вести пропала жена.

Россия, 2020, режиссер Федор Бондарчук, сценарист Паулина Андреева, 18+
В главных ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков.

Главный герой сериала — столичный психотерапевт Олег. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Но сам Олег их не любит, а терпит.

Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия — это лишь малая часть проблем героя. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным. Но никто не знает правду. Его жена пропала без вести ровно 384 дней назад.

Сериал «Псих» — эксклюзивный проект more.tv. Посмотреть его можно будет также ввидеосервисе Wink.

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