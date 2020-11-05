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Фильм «Сокровенный человек» про писателя Платонова выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

«Сокровенный человек» — история сотворения и гибели нового мира в семи днях, в которой великая коммунистическая мечта разбилась о напряженное строительство тоталитарного мира. В широкий прокат фильм выходит 5 ноября.

В центре сюжета фильма писатель Андрей Платонов, известный по таким произведениям как «Котлован» и «Чевенгур».

«Биография Платонова смешалась с кинофантазиями по его произведениям, мечта о светлом будущем обернулась тоталитарной явью, а советские песни переплелись с голосом лидера Shortparis, Александры Кутман и треками Гражданской обороны: это история сотворения и гибели нового мира в семи днях», — говорится в синопсисе фильма.


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