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Новый комедийный сериал «Родительский комитет» выйдет на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом СТС

Главная мужская роль в новом сериале на СТС «Родительский комитет» досталась звезде проекта «Кухня» Виктору Хориняку, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету сериала «Родительский комитет», строитель Сергей Шмелёв, узнав об измене жены, решает воспитывать 12-летнего сына Ваню самостоятельно. Он становится образцово- показательным отцом и вступает в родительский комитет, который возглавляет одноклассница Сергея — Света Суркова.

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Из наивной серой мышки она превратилась в самоуверенную женщину и теперь держит в узде не только мамочек, но и директора школы. Неизменным осталось только одно — ее ненависть к Шмелёву, который все учебные годы портил ей жизнь.

Главную мужскую роль в сериале сыграл Виктор Хориняк, известный по роли бармена Костика в «Кухне». Другие роли исполнили Ольга Лерман, Екатерина Кузнецова, Анастасия Имамова, Алина Алексеева, Андрей Крыжний, Павел Ворожцов, Вероника Тимофеева, Василий Слинкин, Матвей Семёнов, Диана Енакаева и другие.

Первый сезон сериала «Родительский комитет» будет состоять из 21 серии, хронометрах каждой по 24 минуты. Премьера состоится на канале СТС 23 ноября.


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Топ комментариев

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

Wolf Hound

Артисты то что в этом списке забыли?????

Иркут 69

У Ключевского читал, что освобождение кремля или оставление его поляками (кто как считает) произошло...

dillbitche-22

их обоих в яму и не кормить только поить, а потом бросить кусок копчёного мяса и пусть дерутся кто победит...

лачинов

Лентяи эти янки. У нас и ночью считают. )