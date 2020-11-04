Астероид оценили в квинтиллионы долларов

Стоимость астероида (16) Психея, который летает между Марсом и Юпитером, превышает 10 квинтиллионов долларов, подсчитали ученые. Небесное тело богато редкими металлами, а его диаметр составляет около 250 километров.

Открытие сделали благодаря новым снимкам астероида, сделанным телескопом Hubble. Изображения в ультрафиолетовом свете позволили получить данные, которые доказывают наличие огромных залежей золота, палладия, иридия, рения и других металлов, пишет The Planetary Science Journal.

Точный состав астероида будут раскрыты в 2022 году, когда NASA отправит беспилотный космический корабль для его изучения. Небесное тело с астрономической стоимостью удалено от Земли примерно на 370 миллионов километров.

Ученые отмечают, что большинство астероидов состоят из камней или льда, поэтому (16) Психея — уникальное для Солнечной системы образование. Однако несметные богатства пока останутся в космосе, так как существующие технологии не позволяют добывать ценные ресурсы за пределами Земли.