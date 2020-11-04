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Приостановлен подсчет голосов на выборах президента США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fibonacci Blue / Attribution License

Подсчет голосов на выборах в штате Невада прекращен, процедуру возобновят утром 5 ноября по местному времени, сообщается на сайте избирательной комиссии штата. Таким образом, оглашение результатов выборов президента США задерживается.

На момент подсчета 86% голосов комиссия обработала все голоса, отданные очно досрочно, все голоса пришедших на участки 3 ноября, все бюллетени, отправленные по почте до 2 ноября включительно, отмечается в сообщении.

Не обработанными остаются бюллетени, полученные по почте в день выборов, бюллетени, которые могут поступить в течение недели, а также условные бюллетени от людей, не внесенных в списки избирателей.

Пока в Неваде с минимальным отрывом в 0,6% лидирует президент США Дональд Трамп. На кону в этом штате голоса шести выборщиков. При этом на исход президентских выборов может повлиять даже единственный штат, так как разница между двумя кандидатами минимальна.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник, на них избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената, губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

В США выборы проходят по двухступенчатой системе, когда сначала избираются выборщики от штатов, которые затем избирают президента. Выборщиков 538, для победы кандидату нужно набрать как минимум 270 голосов выборщиков. Пока у Трампа 213 голосов выборщиков, у Байдена — 238, подсчет продолжается.

Тема: Выборы президента США
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