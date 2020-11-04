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Легализацию галлюциногенных грибов одобрили в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ilkka S

Жители столичного округа Колумбия проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Вопрос был вынесен на голосование в рамках всеобщих выборов президента США, состоявшихся 3 ноября.

Инициативу поддержали 76% жителей столицы США, передает газета The Hill. Она предлагает декриминализовать некоммерческое выращивание, разведение, транспортировку, приобретение и хранение галлюциногенных грибов.

Вопросы, связанные с легализацией наркотических веществ, 3 ноября были вынесены на голосование сразу в нескольких американских штатах. Кроме Вашингтона, жители Нью-Джерси одобрили легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях.

Меры по легализации употребления марихуаны в рекреационных или медицинских целях также были вынесены на голосование в штатах Монтана, Аризона, Южная Дакота и Миссисипи, там продолжается подсчет голосов.

Кроме этого, жители Орегона высказались за отмену уголовной ответственности за хранение минимального количества тяжелых наркотиков, в частности, героина и кокаина.

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Топ комментариев

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

fiopan

Хотят окончательно подмять под себя европейцев, шоп дань платили, как было в колониях раньше.

Disobedient

Ходили бы тихо мирно у себя по пустыне бармалеи камнем зад подтирали. Нет нужно было завозить запускать,...

Иркут 69

У Ключевского читал, что освобождение кремля или оставление его поляками (кто как считает) произошло...