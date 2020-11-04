Легализацию галлюциногенных грибов одобрили в США

Жители столичного округа Колумбия проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Вопрос был вынесен на голосование в рамках всеобщих выборов президента США, состоявшихся 3 ноября.

Инициативу поддержали 76% жителей столицы США, передает газета The Hill. Она предлагает декриминализовать некоммерческое выращивание, разведение, транспортировку, приобретение и хранение галлюциногенных грибов.

Вопросы, связанные с легализацией наркотических веществ, 3 ноября были вынесены на голосование сразу в нескольких американских штатах. Кроме Вашингтона, жители Нью-Джерси одобрили легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях.

Меры по легализации употребления марихуаны в рекреационных или медицинских целях также были вынесены на голосование в штатах Монтана, Аризона, Южная Дакота и Миссисипи, там продолжается подсчет голосов.

Кроме этого, жители Орегона высказались за отмену уголовной ответственности за хранение минимального количества тяжелых наркотиков, в частности, героина и кокаина.