Губернатор Кузбасса излечился от коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после двух недель самоизоляции из-за заражения коронавирусом вернулся к работе в областном правительстве, тесты главы региона показали отрицательный результат, что подтверждает его выздоровление, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Отмечается, что Цивилев получил два отрицательных теста на коронавирус подряд и с 4 ноября перешел с дистанционного формата работы на очный. До этого глава региона в течение двух недель находился на амбулаторном лечении и продолжал работать дистанционно.

Цивилев 21 октября опубликовал в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что у его супруги выявлен коронавирус, при этом они оба имеют одинаковые симптомы, в числе которых повышенная температура, легкий кашель и насморк. Спустя несколько дней тесты на коронавирус у губернатора также оказались положительными.

По данным регионального оперативного штаба на 4 ноября, в Кузбассе выявлено 16 216 случаев заражения коронавирусом, в том числе 198 за минувшие сутки. Выздоровели 11 580 человек, 252 умерли.