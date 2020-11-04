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Губернатор Кузбасса излечился от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после двух недель самоизоляции из-за заражения коронавирусом вернулся к работе в областном правительстве, тесты главы региона показали отрицательный результат, что подтверждает его выздоровление, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Отмечается, что Цивилев получил два отрицательных теста на коронавирус подряд и с 4 ноября перешел с дистанционного формата работы на очный. До этого глава региона в течение двух недель находился на амбулаторном лечении и продолжал работать дистанционно.

Цивилев 21 октября опубликовал в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что у его супруги выявлен коронавирус, при этом они оба имеют одинаковые симптомы, в числе которых повышенная температура, легкий кашель и насморк. Спустя несколько дней тесты на коронавирус у губернатора также оказались положительными.

По данным регионального оперативного штаба на 4 ноября, в Кузбассе выявлено 16 216 случаев заражения коронавирусом, в том числе 198 за минувшие сутки. Выздоровели 11 580 человек, 252 умерли.

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Губернатор Кузбасса излечился от коронавируса
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Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

fiopan

Хотят окончательно подмять под себя европейцев, шоп дань платили, как было в колониях раньше.

Disobedient

Ходили бы тихо мирно у себя по пустыне бармалеи камнем зад подтирали. Нет нужно было завозить запускать,...

Иркут 69

У Ключевского читал, что освобождение кремля или оставление его поляками (кто как считает) произошло...