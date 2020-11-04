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Неизвестные с ножами устроили резню в столице США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Неизвестные с ножами напали на людей в Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома, четыре человека получили ранения. Предположительно, стычка произошла из-за выборов президента США.

В нападении участвовали три человека, их ищет полиция, передает NBC. Отмечается, что пострадавшие — члены политической группы, которая поддерживает действующего президента США Дональда Трампа.

В ходе стычки пострадали трое мужчин и женщина. Все четверо госпитализированы в медицинские учреждения. Подчеркивается, что полученные ранения не являются угрожающими для жизни.

Беспорядки в Вашингтоне начались сразу после окончания выборов президента США. В частности, активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения, установленного вокруг Белого дома.

Тема: Выборы президента США
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