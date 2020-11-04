Россияне смогут выйти на пенсию раньше срока

Досрочно претендовать на страховую пенсию в следующем году смогут россияне, которые работают на особо тяжелых, вредных и опасных работах. Также в списке педагоги, медики, артисты, инвалиды и граждане, работавшие в районах Крайнего Севера, сообщил глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли, а также специалисты, занятые в особо важных для общества сферах — педагогике, медицине, искусстве, пишут «Известия».

Помимо этого, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья — например, инвалиды, или люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

Досрочная пенсия возможна для многодетных матерей. В этом случае срок зависит от количества детей. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на четыре года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, пенсия наступает в 50 лет.

С повышением пенсионного возраста более ранний выход на пенсию предусмотрен для целого ряда новых категорий. Это, к примеру, категория граждан, которым до пенсии остается два года. Они должны отработать минимум 25 лет, при этом они не смогли трудоустроиться после увольнения. Чтобы выйти на пенсию, им потребуется справка из центра занятости.

Кроме этого, по новым правилам за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем — для женщин не менее 37 лет и для мужчин не менее 42 лет.