НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили образцы коронавируса в смывах с поверхностей в магазинах, медицинских учреждениях и транспорте, сообщается на сайте ведомства. Всего специалисты провели более 220 тысяч исследований.

«Выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — отмечается в сообщении.

В России с начала пандемии коронавируса официально зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. В среду был установлен суточный очередной рекорд по заражениям и смертям —19 768 и 389 соответственно.

В мире с начала вирусной пандемии заразились более 47 миллионов человек, около 1,2 миллиона умерли. Из-за второй волны ряд европейских стран повторно ввели национальные карантины.

Тема: Распространение коронавируса
Новосибирские власти предложили два варианта продления каникул
Поветкин заразился коронавирусом
Мишустин решил проблему маркировки лекарств
Первый частный COVID-госпиталь откроют в Томской области
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
•
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
•
Маски и одеяло дополнят офисную аптечку
•
Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах
Подробности
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Десять человек пострадали в лобовом ДТП в Туве. ФОТО
Сибирь 04.11.2020 16:33
Телятам в Кузбассе отредактировали ДНК
Сибирь 04.11.2020 16:25
Пациентов с COVID-19 в Новосибирске больше не перевозят в биокапсулах
Сибирь 04.11.2020 11:21
Завершено дело о страшном падении автобуса в реку в Забайкалье
Сибирь 04.11.2020 10:00
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
8894
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
6078
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5668
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
3888
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
•
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
•
Маски и одеяло дополнят офисную аптечку
•
Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
41
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
34
РПЦ предложила учить школьников по священным текстам
32
Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией
28
Путин привык к работе на удаленке
26