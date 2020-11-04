Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили образцы коронавируса в смывах с поверхностей в магазинах, медицинских учреждениях и транспорте, сообщается на сайте ведомства. Всего специалисты провели более 220 тысяч исследований.

«Выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — отмечается в сообщении.

В России с начала пандемии коронавируса официально зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. В среду был установлен суточный очередной рекорд по заражениям и смертям —19 768 и 389 соответственно.

В мире с начала вирусной пандемии заразились более 47 миллионов человек, около 1,2 миллиона умерли. Из-за второй волны ряд европейских стран повторно ввели национальные карантины.