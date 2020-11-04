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NASA показало грандиозный космический водопад

Источник:
Sibnet.ru
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось на своем сайте удивительным снимком галактики с обозначением UGCA 193. Внешне UGCA 193 напоминает гигантский звездный водопад.

Фотографию сделал знаменитый телескоп Hubble. Галактика UGCA 193 располагается в созвездии Секстанта. На красивом снимке из яркой и насыщенной центральной области галактики как бы вытекает поток звезд.

Галактика UGCA 193
Фото: Галактика UGCA 193 © NASA

Отмечается, что многие из этих звезд в огромном космическом «водопаде» имеют относительно небольшой возраст и высокую температуру, которая может в несколько раз превосходить температуру нашего Солнца.

UGCA 193 относится к спиральному типу, самому распространенному во Вселенной. Однако характерная структура таких галактик на фото не просматривается, поскольку объект запечатлен с боковой стороны.

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