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Фанаты предсказали гибель Винчестеров в финале «Сверхъестественного»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера

Поклонники культового сериала «Сверхъестественное», последняя серия финального сезона которого выйдет 20 ноября, предположили, что главные герои шоу братья Винчестеры погибнут на обычной охоте на нечисть.

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«Есть предположение, что братья погибнут на самой обычной охоте на вампов. Помните, среди каста был чувак, сыгравший вампира? Похоже, что именно про такую концовку Дженсен (Эклс) и говорил, когда сказал, что ему как-то неловко было, что пришлось задуматься.... Учитывая, через сколько они прошли, с трудом верится в такой конец... но и ладно. Главное, что вместе, а потом общий рай с пирогом», – предположили фанаты в одном из тематических пабликов в «ВКонтакте».

Такая версия появилась после выхода трейлера к последней серии финального сезона, на которой присутствует кадр охоты братьев на вампиров. В ее пользу говорят и кадры, на которых братья в «Импале» едут по дороге на фоне яркого заката. «Братья на Импале в раю??? Как вы думаете?» – пишут поклонники. 

Известно, что в финальной серии будут показаны события после решающей схватки братьев с богом. Одно из предположений гласит, что на охоте они могут погибнуть просто потому, что раньше обладали особой удачей, которая теперь покинет их после победы над создателем мира. «Это было бы символично и даже красиво», – считают некоторые зрители. 

Ранее поклонники выдвигали различные предположения о завершении сериала. После того, как стало известно, что последняя серия будет полностью посвящена Винчестерам, поклонники предположили, что братья попадут в общий рай – в сериале для каждого человека, попадающего на небеса, формируется его персональный рай, в котором он максимально счастлив.

Другие версии гласили, что умрет один из братьев (большинство считает, что это будет Дин), он и попадет в рай, где мирно живет вдвоем с братом, а второй – останется жить на земле. Впрочем, с таким развитием событий согласны не все. Кто-то надеется, что они просто перестанут охотиться и станут жить нормальной жизнью.

«В первой серии 15 сезона Сэм говорит Дину: "Когда мы победим, не будет бога, не будет кукловода, не будет лабиринта, только мы и свобода". Может быть, это спойлер? Что, если все будет именно так? Хотя, учитывая любовь CW (канала, на котором выходит сериал) к слитым концовкам, верить в это страшновато», – говорит один из поклонников шоу.


Актер Джаред Падалеки, играющий Сэма, назвал финальную серию последнего сезона шоу своей любимой, чем обнадежил поклонников. Его экранный брат Дженсен Эклс (Дин Винчестер) согласился, при этом отметил особый момент в последний час, который, по его словам, может принести ему первое место. Один из шоураннеров Роберт Сингер отмечал, что финал сериала будет «интимным эпизодом», который действительно посвящен исключительно братьям Сэму и Дину.

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начали показывать 8 октября, финал выйдет на экраны 19 ноября (20 ноября – в России). Он будет длиться два часа. Перед финальным эпизодом зрителей ждет ретроспективный показ отрывков шоу.

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Топ комментариев

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

1voland1

Жди Володя жди!!! Илон Маск скоро станет монополистом на рынке интернета!!! Зато у тебя Володя есть друг...

fiopan

Хотят окончательно подмять под себя европейцев, шоп дань платили, как было в колониях раньше.