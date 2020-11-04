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Десять человек пострадали в лобовом ДТП в Туве. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД по Туве

Столкновение двух машин на встречной полосе на трассе в Туве унесло жизнь женщины-пассажира, еще десять человек получили травмы, сообщает МВД Тувы.

Авария произошла в среду, 4 ноября в 12.43 по местному времени на 895 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». По предварительным данным, водитель Nissan Liberty не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с машинои «ВАЗ 219010».

В результате автоаварии от тяжести полученных травм на месте погибла пассажир отечественного автомобиля. Десять участников дорожного движения, в числе которых пять несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет, доставлены в больницу.

Пострадавших из машин извлекали сотрудники 17 пожарно-спасательной части. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД по Республике Тыва.



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Топ комментариев

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

Nik3316

еще русские хакеры не проголосовали по почте)) подождите немного...

1voland1

Жди Володя жди!!! Илон Маск скоро станет монополистом на рынке интернета!!! Зато у тебя Володя есть друг...

fiopan

Хотят окончательно подмять под себя европейцев, шоп дань платили, как было в колониях раньше.