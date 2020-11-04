Автомобилисты поделились, где сложнее всего парковаться

Водители испытывают наибольшие сложности с парковкой возле дома, говорится в результатах опроса, проведенного автомобильным порталом «Дром».

Большинство автомобилистов испытывают проблемы с парковкой — за этот вариант проголосовало 64% опрошенных. 36% ответили, что «везде все хорошо».

Сложнее всего водителям припарковаться у дома — этот вариант выбрали 42%. Найти место для машины у работы трудно 28%, а проблемы с ночной парковкой испытывает 25% респондентов. По сравнению с аналогичным опросом в 2014 году можно сделать вывод, что за шесть лет ситуация чуть-чуть улучшилась.

В Москве, Воронежской области, а также Приморском и Хабаровском краях наибольшие проблемы с парковкой у дома. В Ростовской области труднее, чем в других регионах, оставить автомобиль около рабочего места. За соответствующий вариант ответа проголосовало 48,5%. Иная картина в Забайкальском крае. Здесь 53% респондентов не испытывают проблем с парковкой — это самый высокий показатель по стране.