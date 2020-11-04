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Маски и одеяло дополнят офисную аптечку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спасательное изотермическое одеяло, устройство для проведения искусственного дыхания и одноразовые маски дополнят аптечки для оказания первой помощи в офисных помещениях и на производственных предприятиях, говорится в новом приказе Минздрава, опубликованном для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав «учел недостатки и опыт использования предыдущих составов аптечек и взял за основу актуальные методики оказания первой помощи и необходимые для нее современные материалы», говорится в пояснительной записке к документу.

В офисной аптечке должно быть не менее двух штук одноразовых масок, двух пар перчаток, разные варианты бинтов (до 10 штук), две упаковки стерильных марлевых салфеток, три разновидности лейкопластыря, ножницы для разрезания повязок и жгут для остановки артериального кровотечения.

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Новый приказ не предписывает иметь в аптечке ни лекарств, ни дезинфицирующих препаратов, так как использовать их могут только врачи. При этом должно быть «одеяло спасательное изотермическое размером минимум 160210 сантиметров и устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот».

В случае одобрения правительством, приказ вступит в силу с 1 января 2021 года. За отсутствие аптечки должностным лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, для юрлиц он будет составлять до 80 тысяч рублей.

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