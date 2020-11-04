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Объявлена цена Lada 4х4 Black

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Стартовали продажи Lada 4х4 в комплектации Black, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Автомобиль будет стоить 666 тысяч рублей.

Lada 4х4 Black создан на базе комплектации Urban. «Теперь его черные корпуса зеркал выгодно дополняют полностью черные колесные диски и темная обивка потолка и сидений», — говорится в релизе компании.

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Lada 4х4 Black оснащается двигателем объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость — 142 километра в час.

Модель доступна в восьми цветах. С цветом «Пантера» внедорожник становится «очень черным». 

Стоимость автомобиля Black 666,9 тысячи рублей. Это на 9 тысяч дороже, чем комплектация Luxe.

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