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Лукьяненко объявил о завершении новой книги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский фантаст Сергей Лукьяненко сообщил о завершении работы над книгой «Предел» – это вторая часть новой космической эпопеи знаменитого автора.

«Ну что, в честь выборов в США (на самом деле – нет) дописал "Предел". Получился практически тот же объём, что и в "Пороге" - 570000 знаков, на самом деле чуть-чуть меньше, но в процессе правки разрастётся», – написал он на своей странице в Facebook.

#Мир ТВ
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Лукьяненко добавил, что о дате выхода сообщит читателям дополнительно. Он также обрадовал поклонников известием о том, что в цикле будет и третья часть. «Вот такая получается космическая сага», – сказал фантаст.

В конце марта этого года писатель вернулся из Лондона и попал на самоизоляцию из-за бушующей в мире эпидемии коронавируса. Тогда он пообещал  поклонникам к началу лета выпустить новую книгу «Предел».

Однако уже через месяц вместе с Ником Перумовым они взялись за продолжение  написанной четверть века назад в соавторстве книги «Не время для драконов», которое решили сделать интерактивным.

Когда эксперимент был завершен, Лукьяненко вернулся к «Переделу». Это продолжение романа «Порог», вышедшего в конце мая прошлого года. Он написан в жанре космической научной фантастики и показывает расцвет эпохи освоения далекого космоса.

В книге человечество знает, что на других планетах тоже обитают разумные существа, с которыми можно наладить контакт. Выясняется, что большинство представителей развитых цивилизаций гибнет из-за непонятных экспериментов и кровавых войн. Появляется предположение, что за происходящим стоит некая сила, уже несколько тысяч лет провоцирующая геноцид разумной жизни во Вселенной. Экипажу земного корабля предстоит разгадать зловещую загадку.

Книгу ждали еще в прошлом году, но автор отложил работу над ней из-за другого проекта, начавшегося как шутливый эксперимент на электронной платформе для начинающих авторов. Эту книгу под названием «Маги без времени» он выкладывал в бесплатный доступ.



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Топ комментариев

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

Disobedient

ЦитатаСамая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженнойРаньше она одетой мылась?

1voland1

Жди Володя жди!!! Илон Маск скоро станет монополистом на рынке интернета!!! Зато у тебя Володя есть друг...

fiopan

Хотят окончательно подмять под себя европейцев, шоп дань платили, как было в колониях раньше.