Монголия пожаловалась в ООН на пилота «Формулы-1»

Правительство Монголии направило жалобу в ООН на пилота команды «Формулы-1» Red Bull Макса Ферстаппена, который обозвал соперника «монголом».
Ферстаппен назвал пилота Racing Point Лэнса Стролла «монголом» после столкновения на Гран-при Португалии. Аналогично он высказывался в адрес соперника на Гран-при США в 2017 году.
Руководство Монголии возмутили эти факты и то, что гонщик не приносил извинений. «Он отказался публично извиниться за использование… слов, основанных на термине "монгол"»,— цитирует издание RaceFans письмо постоянного представителя Монголии в ООН Лундега Пуревсурена. Политик призывал принять меры в отношении гонщика, его команды и спонсоров коллектива.
Red Bull называл произошедшее комментариями, сделанными сгоряча. По мнению команды, Ферстаппен не пытался никого обидеть или оскорбить.
«Формула-1» активно выступает против расизма. На нескольких этапах организаторы гонки предложили пилотам поддержать движение Black Lives Matter, надев тематические майки и встав на колено.
SovikОпять представители "самой мирной религии" развлекаются.
Alexander222какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...
DisobedientЦитатаСамая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженнойРаньше она одетой мылась?
1voland1Жди Володя жди!!! Илон Маск скоро станет монополистом на рынке интернета!!! Зато у тебя Володя есть друг...
fiopanХотят окончательно подмять под себя европейцев, шоп дань платили, как было в колониях раньше.