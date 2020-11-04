Монголия пожаловалась в ООН на пилота «Формулы-1»

Правительство Монголии направило жалобу в ООН на пилота команды «Формулы-1» Red Bull Макса Ферстаппена, который обозвал соперника «монголом».

Ферстаппен назвал пилота Racing Point Лэнса Стролла «монголом» после столкновения на Гран-при Португалии. Аналогично он высказывался в адрес соперника на Гран-при США в 2017 году.

Руководство Монголии возмутили эти факты и то, что гонщик не приносил извинений. «Он отказался публично извиниться за использование… слов, основанных на термине "монгол"»,— цитирует издание RaceFans письмо постоянного представителя Монголии в ООН Лундега Пуревсурена. Политик призывал принять меры в отношении гонщика, его команды и спонсоров коллектива.

Red Bull называл произошедшее комментариями, сделанными сгоряча. По мнению команды, Ферстаппен не пытался никого обидеть или оскорбить.

«Формула-1» активно выступает против расизма. На нескольких этапах организаторы гонки предложили пилотам поддержать движение Black Lives Matter, надев тематические майки и встав на колено.