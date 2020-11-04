Новосибирский Минздрав прекратил использовать биокапсулу для COVID-19

Пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него в Новосибирской области больше не транспортируют в больницы в специальных биокапсулах, как было в первые месяцы эпидемии, говорится в ответе регионального Минздрава на запрос Sibnet.ru.

Весной, когда коронавирус начал распространятся по России, первых пациентов перевозили в специальных устройствах — биобэгах, используемых для транспортировки зараженных особо опасными инфекциями. Фотографии с биокапсулами активно публиковали в социальных сетях.

В апреле в Новосибирской области выявляли в сутки по 1-2 человека, зараженных коронавирусом, сейчас счет идет на 170-180 человек. В день госпитализируют в среднем по 20 человек. В регионе работает 35 специализированых инфекционных бригад на скорой помощи.

«И вы видите, что с учетом загруженности скорой помощи капсула уже не является актуальной. Главное, что медицинский персонал скорой помощи защищен и работает в средствах индивидуальной защиты», — прокомментировала на брифинге заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кислород в крови: как измерить сатурацию

По данным Минздрава, бригады используют как одноразовые СИЗ, которое подлежат замене и утилизируются, так и многоразовые — они дезинфицируются после каждого пациента. Машины скорой помощи также дезинфицируются после каждого вызова.

У скорой медицинской помощи в Новосибирской области есть две защитные капсулы для транспортировки пациентов, зараженных особо опасными инфекциями.

Биокапсула — это герметичный надувной купол, где создается полностью изолированная атмосфера. В биобэгах перевозят больных с особо опасными инфекциями: вирусом Эбола, чумы или сибирской язвы.