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Новосибирские власти предложили два варианта продления каникул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Новосибирской области представили два возможных сценария выхода школьников с осенних каникул. Первый предусматривает продление каникул еще на неделю, второй — частичное возобновление учебного процесса с 9 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В конце октября из-за пандемии коронавируса на дистанционном обучении  находились более 300 классов в 977 школах региона. Чтобы снизить заболеваемость, осенние каникулы сделали дольше обычного — с 26 октября по 6-9 ноября. Однако ситуация существенно не изменилась, и власти ищут компромиссное решение, которое позволит возобновить учебу, но не усугубит пандемическую картину. 

Первая предложенная модель предполагает продление каникул до 15 ноября. С 16 ноября к учебе в очном формате приступят с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционном режиме.

Вторая модель предусматривает продолжение каникул для 1-5 классов до 15 ноября и дистанционную учебу 6-11 классов с 9 ноября, а с 16 ноября – переход к формату первой модели.

Обе модели чиновники обсуждали с участием родительских комитетов, педагогов, директоров школ. Большинство высказались за первый сценарий. «Нам было важно принять единое решение, опираясь на мнение наших коллег и экспертов, чтобы сохранить управляемость учебного процесса и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Окончательное официальное решение о порядке выхода школьников с каникул ожидается в ближайшие два дня. 

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Новосибирские власти предложили два варианта продления каникул
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Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.