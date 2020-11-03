Минимальный размер штрафа пятикратно увеличат

Минимальная сумма штрафа в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей, тогда как ранее нижней границей было 100 рублей, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Все санкции, которые составляли 100–300 рублей, подлежат изменению. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», — пояснил министр, уточнив при этом, что новый КоАП станет менее репрессивным.

Так, по 360 составам правонарушений в качестве первой санкции будет предусмотрено предупреждение, сейчас он используется по 258 составам. Также возрастет число составов правонарушений, по которым можно будет выплатить штраф со скидкой в 50%.

Ответственность за административные правонарушения для малого бизнеса будет приравнена к ответственности индивидуальных предпринимателей. В целом санкция для индивидуальных предпринимателей ниже, чем для бизнеса, поэтому новый кодекс более либеральный.

Если бизнес будет привлекаться к административной ответственности по материалам проверки, то рассматривать материалы проверки и выносить по ним решение должен будет уже другой сотрудник, а не тот, кто эту проверку проводил. Тем самым снижается вероятность коррупции.

Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях сейчас находится на доработке. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января.