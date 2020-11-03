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Минимальный размер штрафа пятикратно увеличат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Минимальная сумма штрафа в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей, тогда как ранее нижней границей было 100 рублей, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Все санкции, которые составляли 100–300 рублей, подлежат изменению. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», — пояснил министр, уточнив при этом, что новый КоАП станет менее репрессивным.

Так, по 360 составам правонарушений в качестве первой санкции будет предусмотрено предупреждение, сейчас он используется по 258 составам. Также возрастет число составов правонарушений, по которым можно будет выплатить штраф со скидкой в 50%.

Ответственность за административные правонарушения для малого бизнеса будет приравнена к ответственности индивидуальных предпринимателей. В целом санкция для индивидуальных предпринимателей ниже, чем для бизнеса, поэтому новый кодекс более либеральный.

Если бизнес будет привлекаться к административной ответственности по материалам проверки, то рассматривать материалы проверки и выносить по ним решение должен будет уже другой сотрудник, а не тот, кто эту проверку проводил. Тем самым снижается вероятность коррупции.

Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях сейчас находится на доработке. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января.

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Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.