Путин оценит колокольный звон в последний праздник года

Президент России Владимир Путин в День народного единства, который отмечается 4 ноября, оценит обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Также глава государства пообщается с представителями религиозных конфессий, сообщает пресс-служба Кремля.

«Работы по дооснащению звонницы велись с 2017 года. С 8 на 9 октября 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. Работа курантов возобновится в День народного единства», — говорится в сообщении.

Звонница Спасской башни исполнит гимн России и «Славься» в обновленном, полнооктавном звучании. После этого Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Затем президент посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, который построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля по поручению главы государства.

Кроме этого, в праздничный день Путин традиционно пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году встреча состоится в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

В последние десятилетия на Спасской башне находилось всего 17 колоколов, только 14 из которых были задействованы в проигрывании музыкальных произведений и бое курантов. В ходе реконструкции шесть старых колоколов убрали и добавили 12 новых колоколов, теперь их 23.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник учредили в 2005 году, с этого момента он является выходным. Согласно календарю, это последний официальный праздничный день года.