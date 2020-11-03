Алтайский Минтранс заинтересовал антимонопольщиков

Алтайское краевое УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении Министерства транспорта Алтайского края, сообщается на сайте ведомства.

Министерство заподозрили в бездействии по организации конкурсных процедур на автобусных маршрутах и ограничению конкуренции на рынке межмуниципальных перевозок

Так, были установлены факты выдачи свидетельств на право осуществления перевозок по регулярным межмуниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур, предусмотренных действующим законодательством.

Например, с 2010 года преимущественное право на регулярные перевозки по маршрутам №134 и №205 сообщением Новоалтайск – Барнаул» получали «Трансмагистраль» и «Новоалтайское Пассажирское Предприятие». После окончания сроков действия договоров в 2017 году, компаниям выдали свидетельства также без конкурсов.

Министерство предупредили о необходимости отзыва выданных свидетельств до 22 сентября 2020 года, но этого сделано не было. В итоге возбуждено антимонопольное дело, рассмотрение обстоятельств начнется 11 ноября 2020 года.

«Мы целенаправленно избрали превентивную меру – предупреждение, чтобы оперативно устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства без возбуждения дела. Это позволило бы максимально быстро восстановить права предпринимателей, ведь непроведение конкурсных процедур создает препятствия по доступу на рынок пассажирских перевозок», – прокомментировал руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.