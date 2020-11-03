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Астрономы предложили способ найти «Девятую планету»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Новый метод обнаружения тусклых орбитальных следов в самых темных частях космоса должен помочь астрономам найти гипотетическую «Девятую планету» на задворках Солнечной системы, чье существование предсказано на основе математических данных.

Новый метод основан на алгоритме, который собирает данные о рассеянном свете из тысяч изображений космических телескопов и определяет по ним потенциальные орбиты ранее неизвестных науке объектов, пишет Phys.org.

На влияние загадочной «Девятой планеты» ранее указали расположение и траектории орбит небольших ледяных объектов в поясе Койпера. Однако обнаружить этот гипотетический объект пока не удается.

По мнению ученых, планета может быть такой тусклой, что ее нельзя обнаружить с помощью современных телескопов. Чтобы увидеть такой объект, астрономы придумали метод, названный «смещение и суммирование».

На первом этапе исследователи смещают снимки космических телескопов вдоль заранее определенных предполагаемых орбит. На втором этапе сотни снимков суммируются, благодаря чему в одно изображение сводятся даже самые тусклые световые следы.

В ходе тестирования нового метода астрономы уже обнаружили 17 потенциальных объектов в Солнечной системе. Сейчас ученые пытаются их идентифицировать — вполне вероятно, что «Девятая планета» уже обнаружена.

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