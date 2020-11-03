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Китай запретит автомобили с традиционным двигателем

Источник:
TechPost
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Фото: © Sibnet.ru

Китай запретит продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, это предусмотрено новым государственным планом развития автомобильного транспорта страны. После этого срока в КНР будут разрешены продажи только гибридных авто и электромобилей.

План включает пять стратегических задач. На первом этапе китайское руководство намерено осуществить технологические прорывы для производства батарей и двигателей для будущих автомобилей с нулевым вредным выхлопом.

На втором этапе будет наращиваться государственная поддержка транспорта на новой энергии — например, частные компании смогут избежать определенных налогов. Третий пункт плана включает создание общей транспортной системы для новых авто.

Четвертой задачей заявлено улучшение инфраструктуры для зарядки транспорта на новой энергии, включая выработку и доставку водорода для заправки машин и строительство заправок для электромобилей.

На финальном этапе государство рассчитывает на выход китайских производителей автомобилей на новой энергии и запчастей к ним на международный рынок. К этому моменту автомобили государственного сектора будут полностью электрическими.

Уже к 2025 году среди новых автомобилей в Китае должно быть 20% машин на новой энергии. К 2035 году власти КНР предполагают полностью запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями ради серьезного улучшения экологии.

Сейчас в Китае проблема экологии считается одной из самых острых — из-за массовых вредных выбросов жители крупных мегаполисов нередко вынуждены носить маски и респираторы. При этом традиционные автомобили отвечают за половину таких выбросов.

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