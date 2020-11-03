Новый смартфон Nokia получит сверхмощный процессор

Компания Nokia выпустит флагманский смартфон Nokia 10 PureView, аппаратной платформой которого станет сверхмощный чипсет Snapdragon 875, выход которого намечен на 2021 год.

Флагман финской компании получит корпус из нержавеющей стали, экран закроют сапфировым стеклом. Оптику для камер Nokia 10 PureView создадут в известной компании Zeiss, пишет портал Nokiapoweruser, ссылаясь на собственные источники.

Процессор Qualcomm Snapdragon 875 должны презентовать в декабре. Эксперты предполагают, что изделие объединит восемь вычислительных ядер, включая сверхмощное ядро Cortex-X1, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Согласно спецификациям, смартфон Nokia 10 PureView будет позиционироваться, как премиальный. Официальная презентация аппарата состоится только во второй половине следующего года.