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Сибирские водители рассказали о предпочтениях в зимней резине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство водителей из Сибирского федерального округа выбирают шипованные шины, ориентируясь на их технические характеристики и цену, а определяют, когда переобуваться, по погоде, сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Автомобилисты Сибири, как и по всей России, в основном выбирают шипованные шины. Спрос на них в стране составил 74% в октябре против 26% на липучки. При выборе конкретной модели зимних шин жители СФО ориентируются в первую очередь на их технические характеристики и стоимость — эти критерии назвали определяющими 66% и 53% опрошенных, соответственно.

На рекомендации друзей и родственников при выборе шин обращают внимание 22% опрошенных жителей региона, а на отзывы на форумах — 19%. Популярность торговой марки имеет решающее значение для 17% опрошенных, рисунок протектора — для 14%. Рекомендации продавца и публикуемая в профильных СМИ информация о тестах зимних шин влияют на выбор 10% и 6% опрошенных, соответственно. Только 6% респондентов ориентируются при выборе зимней резины на обзоры блогеров.

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При замене покрышек 79% опрошенных сибирских водителей ориентируются на погоду. Из тех, кто принимает решение заменить шины на зимние в зависимости от погоды, 10% переобуваются, когда температура в дневное время опускается до 7-5 градусов выше ноля, 15% — когда температура днем достигает 4-2 градусов, 13% – когда температура днем снижается до 1-0 градусов. 15% опрошенных водителей из СФО меняют резину на зимнюю, когда температура днем становится отрицательной, 22% — когда выпадает первый снег.

Всего 8% респондентов из СФО, принимая решение о замене шин за зимние, ориентируются на дату в календаре. 3% опрошенных меняют шины, когда им это посоветуют сделать друзья или родственники. Также 5% участников исследования «Авито Авто» из СФО ездят круглый год на всесезонной резине.

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лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Disobedient

Что то другое что затмевает и места и маршруты. Возможно вера в свою исключительность жителей региона...