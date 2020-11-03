Мишустин решил проблему маркировки лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных
препаратов, сообщает пресс-служба правительства.
Маркировка всех лекарств стала обязательной в России с 1
июля. В октябре в ряде российских регионах возник дефицит противовирусных
лекарств. В некоторых случаях аптеки не могли продать лекарства, несмотря на их
наличие: система маркировки давала сбой.
«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую
ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех
участников отрасли», — говорится в сообщении.
После упрощения системы аптеки и медучреждения смогут
выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о
поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о
приемке успешно зарегистрированы, не нужно.
Еще одно упрощение вводится до 1 февраля 2021 года:
производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на
кассе, при этом все операции по движению товара (внутри страны и при импорте)
облегчаются.
Также, до 1 июля 2021 года будут действовать упрощенные
механизмы «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри
страны. Участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки, и
могут самостоятельно оприходовать их. Импортеры тоже могут не ждать от
держателей регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза.
«Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств», — сказано в сообщении.