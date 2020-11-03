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Мишустин решил проблему маркировки лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба правительства.

Маркировка всех лекарств стала обязательной в России с 1 июля. В октябре в ряде российских регионах возник дефицит противовирусных лекарств. В некоторых случаях аптеки не могли продать лекарства, несмотря на их наличие: система маркировки давала сбой.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении.

После упрощения системы аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.

Еще одно упрощение вводится до 1 февраля 2021 года: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, при этом все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются.

Также, до 1 июля 2021 года будут действовать упрощенные механизмы «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки, и могут самостоятельно оприходовать их. Импортеры тоже могут не ждать от держателей регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза.

«Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств», — сказано в сообщении.

Тема: Распространение коронавируса
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