Первый частный COVID-госпиталь откроют в Томской области

Первый частный респираторный госпиталь откроется в Томской области в ноябре, сообщила депутат Госдумы от региона и владелец медицинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина.

«Готовится к открытию респираторный госпиталь в Северном парке. Новое современное здание через пару недель будет готово принять первых пациентов», – написала Соломатина на своей странице в Instagram.

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По словам депутата, сейчас заканчивается оснащение палат мебелью и оборудованием, ведётся работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарств.

Ранее объединение «Здоровье» планировало открыть в новом здании многопрофильную клинику, но руководство, по словам Соломатиной, предпочло помочь региону в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что центр частный, медпомощь в нём будет оказываться в том числе по ОМС.

«Строили суперсовременное здание под клинику, но сегодня нужна другая помощь», – добавила депутат.