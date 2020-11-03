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Первый частный COVID-госпиталь откроют в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первый частный респираторный госпиталь откроется в Томской области в ноябре, сообщила депутат Госдумы от региона и владелец медицинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина.

«Готовится к открытию респираторный госпиталь в Северном парке. Новое современное здание через пару недель будет готово принять первых пациентов», – написала Соломатина на своей странице в Instagram.

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По словам депутата, сейчас заканчивается оснащение палат мебелью и оборудованием, ведётся работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарств.

Ранее объединение «Здоровье» планировало открыть в новом здании многопрофильную клинику, но руководство, по словам Соломатиной, предпочло помочь региону в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что центр частный, медпомощь в нём будет оказываться в том числе по ОМС.

«Строили суперсовременное здание под клинику, но сегодня нужна другая помощь», – добавила депутат.

Тема: Распространение коронавируса
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лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Disobedient

Что то другое что затмевает и места и маршруты. Возможно вера в свою исключительность жителей региона...