Платформа «Смотрим» откроет зрителям доступ ко всему контенту ВГТРК

Зрители получат бесплатный доступ к фильмам, сериалам, шоу и другому контенту каналов, входящих в ВГТРК, на новой медиа-платформе «Смотрим», сообщает пресс-служба компании.

Пользователи приложения «Смотрим» получат доступ к проектам всех ресурсов ВГТРК — федеральных телеканалов «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура».

Главное преимущества новой платформы — многие премьеры долгожданных сериалов пользователи смогут увидеть раньше, чем зрители телеканала «Россия». Планируется не только начинать премьеры сериалов на платформе с опережением эфира, но и целиком показывать их онлайн раньше выхода на ТВ.

Чтобы установить приложение «Смотрим»на iPhone, нужно просто перейти по ссылкеи загрузить платформу в телефон.

Для установки на Android, нужно перейти по ссылке. Будет установлено приложении «App Tester». Необходимо зайти в приложение «App Tester» и установить из него приложение «Смотрим». Система может отреагировать сообщением «Установка может навредить вашему телефону», но это стандартное сообщение при установке приложений не из официального магазина приложений, поэтому можно его проигнорировать.

Чтобы получить бесплатный доступ ко всему контенту, необходимо зарегистрироваться в приложении по номеру телефона. Для подтверждения на телефон придет одноразовый шестизначный код. В «Смотрим» уже доступны сериалы «Зови меня мамой», «Спасская», «Челночницы», «Закрытый сезон», фильмы «Легенда №17», «Идеальный пациент» и другие.