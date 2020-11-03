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Раскрыта схема обмана с использованием бренда AliExpress

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники для кражи средств россиян стали применять схему с использованием бренда маркетплейса AliExpress. В Сети появились подозрительные сайты с упоминанием этого бренда, сообщила ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

Злоумышленники рассылают сообщения смс-сообщения якобы с предложением подарков якобы от AliExpress. Вместе с ним направляется ссылка на сторонний ресурс, внешне напоминающий сайт магазина.

В Сети за последнее время появилось более 20 подозрительных сайтов с упоминанием бренда AliExpress. «Это сайты-заглушки, которые пока не наполнены контентом и зарегистрированы на частное лицо на небольшой срок. Они могут использоваться злоумышленниками в будущем для реализации фишинговых и скам-схем», — рассказала РИА Новости Сидорина.

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По ее словам, малое количество фишинговых сайтов можно объяснить тем, что их количество увеличится ближе к таким событиям, как «черная пятница» и «киберпонедельник». «К этому моменту пользователи станут активнее в интернете, а за большим количеством рекламы злоумышленникам будет легче спрятаться», — предупредила эксперт.

«Черная пятница» в 2020 году — день распродаж и скидок в магазинах — состоится 27 ноября. «Киберпонедельник», когда распродажи устроят онлайн-магазины, состоится в будущем году 25 января.

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