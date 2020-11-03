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Новые серии «Метода» будут выходить по воскресеньям на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Метод»

Второй сезон сериала «Метод» стартует 8 ноября на Первом канале, свежие серии проекта будут выходить по воскресеньям, сообщает пресс-служба телеканала.

Первую и вторую серии «Метода 2» покажут в воскресенье, 8 ноября с 22.00, а третью серию зрители увидят 15 ноября в 23.00.

Во втором сезоне «Метода» действие разворачивается спустя год событий после финала предыдущего сезона. Есеня не может забыть погибшего Меглина, хоть и обзавелась семьей и родила ребенка. Она возвращается к работе, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Поиски маньяка приводят Есеню к разгадке тайн прошлого.



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лачинов

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лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Disobedient

Что то другое что затмевает и места и маршруты. Возможно вера в свою исключительность жителей региона...