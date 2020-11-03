Новые серии «Метода» будут выходить по воскресеньям на Первом

Второй сезон сериала «Метод» стартует 8 ноября на Первом канале, свежие серии проекта будут выходить по воскресеньям, сообщает пресс-служба телеканала.

Первую и вторую серии «Метода 2» покажут в воскресенье, 8 ноября с 22.00, а третью серию зрители увидят 15 ноября в 23.00.

Во втором сезоне «Метода» действие разворачивается спустя год событий после финала предыдущего сезона. Есеня не может забыть погибшего Меглина, хоть и обзавелась семьей и родила ребенка. Она возвращается к работе, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Поиски маньяка приводят Есеню к разгадке тайн прошлого.