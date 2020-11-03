Сибирские ученые обнаружили наночастицу-курьера для лекарств

Ученые Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН изучили магнитные наночастицы, которые можно использовать для доставки лекарств в пораженные органы, сообщает пресс-служба СФУ.

Наночастицы — побочный продукт жизнедеятельности бактерий Klebsiella oxytoca. Они обладают магнитным свойствами. Ученые решили, что они могут под действием магнита доставлять сильнодействующие лекарства адресно в пострадавший орган, минуя здоровые органы и ткани человека, не раздражая желудочно-кишечный тракт, чем грешат многие медикаменты.

Ученые проверили их действие для организма. Наночастицы в различных концентрациях поместили в живые клетки, выделенные из крови 29 условно здоровых доноров. Затем изучили функциональную активность этих клеток — фагоцитов, нейтрофилов, моноцитов и эозинофилов, как в обычном состоянии, так и в «нагруженном» наночастицами.

В результате эксперимента ученые выяснили, что в определенных концентрациях наночастицы ферргидрита подавляют нормальное функционирование клеток крови, а в каких-то, напротив, его стимулируют. Поэтому они вполне могут после дальнейших исследований стать «курьерами» для лекарств.