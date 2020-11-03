НАВЕРХ

Сибирские ученые обнаружили наночастицу-курьера для лекарств

Источник:
Sibnet.ru
183 0

Ученые Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН изучили магнитные наночастицы, которые можно использовать для доставки лекарств в пораженные органы, сообщает пресс-служба СФУ.

Наночастицы — побочный продукт жизнедеятельности бактерий Klebsiella oxytoca. Они обладают магнитным свойствами. Ученые решили, что они могут под действием магнита доставлять сильнодействующие лекарства адресно в пострадавший орган, минуя здоровые органы и ткани человека, не раздражая желудочно-кишечный тракт, чем грешат многие медикаменты.

Ученые проверили их действие для организма. Наночастицы в различных концентрациях поместили в живые клетки, выделенные из крови 29 условно здоровых доноров. Затем изучили функциональную активность этих клеток — фагоцитов, нейтрофилов, моноцитов и эозинофилов, как в обычном состоянии, так и в «нагруженном» наночастицами.

В результате эксперимента ученые выяснили, что в определенных концентрациях наночастицы ферргидрита подавляют нормальное функционирование клеток крови, а в каких-то, напротив, его стимулируют. Поэтому они вполне могут после дальнейших исследований стать «курьерами» для лекарств.

Еще по теме
Прибор для домашнего лечения депрессии создали в Томске
Сибирский студент сделает электромобили морозоустойчивыми
Ученые определили срок сохранения антител у переболевших COVID
Подсчитано число потенциально обитаемых планет в Млечном Пути
смотреть все
Сибирь #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Террористы совершили нападения в Вене в шести разных местах
•
Оптовые цены на подсолнечное масло вновь обновили рекорд
•
Раскрыта схема обмана с использованием бренда AliExpress
•
Главврач Коммунарки опроверг связь смертности от COVID с группой крови
Подробности
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
КУЛЬТГИД
Сериал «Тобол»: Первый канал против писателя Алексея Иванова
27.10.2020 23:35
Фильм «Глубже!»: обнаженные и смешные
22.10.2020 23:58
Кино про подростков: истории, которые помогут понять тинейджеров
22.10.2020 20:31
Фильм «Гипноз»: между сном и реальностью
15.10.2020 23:50
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
7827
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
5820
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5445
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
4140
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Террористы совершили нападения в Вене в шести разных местах
•
Оптовые цены на подсолнечное масло вновь обновили рекорд
•
Раскрыта схема обмана с использованием бренда AliExpress
•
Главврач Коммунарки опроверг связь смертности от COVID с группой крови
Подробности
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Disobedient

Что то другое что затмевает и места и маршруты. Возможно вера в свою исключительность жителей региона...