Объявлена дата премьеры сериала про создание атомной бомбы в СССР

Премьера сериала «Бомба» состоится на канале «Россия» 9 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Остросюжетный сериал режиссера Игоря Копылова («Ржев», «Ленинград 46») рассказывает о молодых физиках, создавших первую атомную бомбу в СССР. На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев.

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Главные роли в сериале «Бомба» исполнили Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев.

«Это довольно редкий фильм. Он про ученых, не про военных, не про героев спецслужб, не про людей, которые бросались под пулеметы, а про тех, кто сидел в кабинетах и решал очень сложные научные и производственные задачи. Я считаю, что в первую очередь, это, конечно, история про мозги», — сказал о сериале продюсер ленты Валерий Тодоровский.

Сериал «Бомба» состоит из восьми эпизодов. Премьера проекта состоится на канале «Россия» 9 ноября в 21.20.