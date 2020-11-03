День народного единства в Новосибирске остался без «Русского марша»

День народного единства в Новосибирске пройдет без митингов
и пикетов из-за коронавируса, сообщил Sibnet.ru пресс-центр мэрии. Традиционный
для 4 ноября «Русский марш» в городе не состоится из-за того, что движение
угасло.
4 ноября в России выходной день — празднуется День народного
единства в честь освобождения Москвы от польских интервентов. Каждый год в этот
день проходили праздничные митинги и шествия, в том числе «Русский марш». В
этом году мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение «Русского марша» из-за
роста заболеваемости коронавирусом.
Мэрия Новосибирска также не согласовала проведение на территории
города каких-либо митингов, пикетирований и иных публичных мероприятий 4 ноября,
говорится в ответе на запрос.
«Движение угасло в 2012-2014 годах. Мероприятие проходило
больше десяти лет. Как явление "Русский марш" реализовал все цели, которые перед
ним ставились, дальше он тихо угас. Цели были общие — заявить, что политическими правами наряду с
другими народами обладают русские. Эти цели были достигнуты», — сказал бывший
организатор маршей, депутат Горсовета Ростислав Антонов.