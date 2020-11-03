День народного единства в Новосибирске остался без «Русского марша»

День народного единства в Новосибирске пройдет без митингов и пикетов из-за коронавируса, сообщил Sibnet.ru пресс-центр мэрии. Традиционный для 4 ноября «Русский марш» в городе не состоится из-за того, что движение угасло.

4 ноября в России выходной день — празднуется День народного единства в честь освобождения Москвы от польских интервентов. Каждый год в этот день проходили праздничные митинги и шествия, в том числе «Русский марш». В этом году мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение «Русского марша» из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Мэрия Новосибирска также не согласовала проведение на территории города каких-либо митингов, пикетирований и иных публичных мероприятий 4 ноября, говорится в ответе на запрос.

«Движение угасло в 2012-2014 годах. Мероприятие проходило больше десяти лет. Как явление "Русский марш" реализовал все цели, которые перед ним ставились, дальше он тихо угас. Цели были общие — заявить, что политическими правами наряду с другими народами обладают русские. Эти цели были достигнуты», — сказал бывший организатор маршей, депутат Горсовета Ростислав Антонов.