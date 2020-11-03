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Оптовые цены на подсолнечное масло вновь обновили рекорд

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Оптовые цены в России на подсолнечное масло и подсолнечник вновь обновили рекорды, говорится в сообщении компании «Совэкон», специализирующейся на изучении аграрных рынков.

«На прошлой неделе российский масличный рынок продолжил уверенно расти. Средние цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, укрепившись на 1,15 тысячи рублей — до 76,325 тысячи рублей за тонну (с НДС). До новых максимумов вырос и подсолнечник, цены на который прибавили 275 рублей — до 31,825 тысячи рублей за тонну (без НДС)», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли на 15 долларов — до 985 долларов за тонну.  «Рынок приближается к отметке в 1 тысячу долларов за тонну. Если даже этот уровень и будет преодолен, котировкам, вероятно, не удастся закрепиться в этом районе. Обвальное падение цен на нефть, скорее всего, в недалекой перспективе потянет за собой и мировые котировки на растительные масла», — считают эксперты.

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По их мнению, дополнительным фактором поддержки рублевого рынка является новый виток девальвации рубля, курс которого доходил почти до 81 рубля за доллар против 76,3 рубля неделей ранее. Краткосрочно эксперты «Совэкон» продолжают ожидать роста рублевых цен на подсолнечник на фоне высоких цен на масло и дальнейшего оживления конкуренции за сырье между маслозаводами.

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Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Disobedient

Что то другое что затмевает и места и маршруты. Возможно вера в свою исключительность жителей региона...