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Тариф на вывоз мусора подняли в Новосибирской области из-за ФАС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы с ноября будут платить за вывоз мусора на 40% больше, сообщается в приказе департамента по тарифам региона. Повысить тариф властям пришлось из-за указаний Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), сообщил Sibnet.ru член комитета по тарифам областного совета депутатов Вадим Агеенко.

Департамент по тарифам Новосибирской области выпустил приказ об установлении для единого регионального оператора — «Экологии-Новосибирск» тарифа на вывоз мусора с 1 ноября до 31 декабря в размере 420,29 рубля за кубометр (до этого было 301,92 рубля). Рост составил около 40% или 23, 47 рубля с человека. Sibnet.ru направил запрос руководству «Экологии-Новосибирск» и в департамент по тарифам области.

«Было два предписания из ФАС России из Москвы департаменту пересчитать тариф, сроки указаны до 1 ноября. Департамент изменил тариф. Сразу в Москве оспорил (в суде)», — сказал депутат Агеенко.

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Он отметил, что похожая ситуация была в прошлом году, когда СГК «съездила» в ФАС, после чего ведомство потребовало от новосибирского департамента по тарифам повысить оплату, а затем год власти в суде оспаривали данное решение и добились отмены этого повышения.

«ФАС — структура, призванная контролировать правильность начисления, сдерживающая тарифы, чтобы не было картельных сговоров… Нехорошая ситуация, когда московская структура начинает командовать регионами, кому и как какой тариф посчитать», — сказал депутат.

Он уверен, что департамент выиграет в суде, но процесс может затянуться. Населению все это время, пока длятся судебные тяжбы, придется платить по повышенному тарифу. Депутат планирует с коллегами обратится в Генпрокуратуру РФ, чтобы изжить порочную практику.

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