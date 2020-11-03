НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Десятки тысяч упаковок с лекарствами привезут в Иркутскую область

Источник:
Sibnet.ru
133 1
Фото: © Sibnet.ru

Десятки тысяч упаковок «Арбидола», «Гриппферона» и «Азитромицина» поступят в аптеки Иркутской области до конца недели. Несвоевременная поставка лекарств в фармацевтические торговые точки связана с проблемами в новой системе маркировки, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Основная проблема с маркировкой препаратов — это общероссийская тенденция. Все, что зависит от правительства, мы делаем», — отметил Кобзев.

Осенью россияне столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках. Фармацевты объяснили, что проблема возникла из-за новой системы маркировки медпрепаратов, введенной с 1 июля. Из-за сбоев отгрузка и продажа многих препаратов стала невозможна. Сейчас властям регионов приходится решать проблемы с поставкой лекарств в ручном режиме.

Так, заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Козлов сообщил на совещании в понедельник, что вопрос по поставке 27 тысяч упаковок «Азитромицина». Препарат будет доставлен в регион до 6 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?

В ближайшее время 16,7 тысячи упаковок «Арбидола» будут поставлены в аптеки области. Покупатели не могли в октябре приобрести также «Гриппферон». Правительство договорилось о скорой поставке в аптеки 36,6 тысячи упаковок. Ожидаются поставки «Коронавира» и «Гидроксихлорина» — каждого по 2 тысячи упаковок.

Похожая ситуация с дефицитом лекарств сложилась во всех регионах Сибири. Например, в Новосибирской области в конце октября власти региона обеспечили поставку 12 тысяч упаковок «Азитромицина» и «Левофлоксацина». Но, по признанию мэра Новосибирска, этого количества хватит только на неделю. Сейчас чиновники ведут переговоры с поставщиками, чтобы лекарства непрерывно поступали в муниципальную аптечную сеть.

Еще по теме
Беспилотники будут доставлять медицинские грузы в Томской области
Глава Республики Алтай заразился коронавирусом
Главврач Коммунарки опроверг связь смертности от COVID с группой крови
Прибор для домашнего лечения депрессии создали в Томске
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Террористы совершили нападения в Вене в шести разных местах
•
Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым примирение в Карабахе
•
Оптовые цены на подсолнечное масло вновь обновили рекорд
•
Главврач Коммунарки опроверг связь смертности от COVID с группой крови
Подробности
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
•
Болельщик «Сибири» о депрессии, Скабелке и кузьмичах
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Беспилотники будут доставлять медицинские грузы в Томской области
Сибирь 03.11.2020 12:18
Глава Республики Алтай заразился коронавирусом
Сибирь 03.11.2020 12:15
День народного единства в Новосибирске остался без «Русского марша»
Сибирь 03.11.2020 12:11
Тариф на вывоз мусора подняли в Новосибирской области из-за ФАС
Сибирь 03.11.2020 11:30
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
7467
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
5758
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5414
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
4125
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Террористы совершили нападения в Вене в шести разных местах
•
Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым примирение в Карабахе
•
Оптовые цены на подсолнечное масло вновь обновили рекорд
•
Главврач Коммунарки опроверг связь смертности от COVID с группой крови
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

лачинов

А не мог бы господин Песков объяснить почему "ряд обстоятельств в мировой экономике" так отразился именно...

Uynachalnica

ЦитатаВластям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента...

Disobedient

Что то другое что затмевает и места и маршруты. Возможно вера в свою исключительность жителей региона...