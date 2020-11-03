Десятки тысяч упаковок с лекарствами привезут в Иркутскую область

Десятки тысяч упаковок «Арбидола», «Гриппферона» и «Азитромицина» поступят в аптеки Иркутской области до конца недели. Несвоевременная поставка лекарств в фармацевтические торговые точки связана с проблемами в новой системе маркировки, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Основная проблема с маркировкой препаратов — это общероссийская тенденция. Все, что зависит от правительства, мы делаем», — отметил Кобзев.

Осенью россияне столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках. Фармацевты объяснили, что проблема возникла из-за новой системы маркировки медпрепаратов, введенной с 1 июля. Из-за сбоев отгрузка и продажа многих препаратов стала невозможна. Сейчас властям регионов приходится решать проблемы с поставкой лекарств в ручном режиме.

Так, заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Козлов сообщил на совещании в понедельник, что вопрос по поставке 27 тысяч упаковок «Азитромицина». Препарат будет доставлен в регион до 6 ноября.

В ближайшее время 16,7 тысячи упаковок «Арбидола» будут поставлены в аптеки области. Покупатели не могли в октябре приобрести также «Гриппферон». Правительство договорилось о скорой поставке в аптеки 36,6 тысячи упаковок. Ожидаются поставки «Коронавира» и «Гидроксихлорина» — каждого по 2 тысячи упаковок.

Похожая ситуация с дефицитом лекарств сложилась во всех регионах Сибири. Например, в Новосибирской области в конце октября власти региона обеспечили поставку 12 тысяч упаковок «Азитромицина» и «Левофлоксацина». Но, по признанию мэра Новосибирска, этого количества хватит только на неделю. Сейчас чиновники ведут переговоры с поставщиками, чтобы лекарства непрерывно поступали в муниципальную аптечную сеть.