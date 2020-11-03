Главврач Коммунарки опроверг связь смертности от COVID с группой крови

Связи между группой крови человека, заразившегося коронавирусной инфекцией, с течением его болезни, а также летальностью не выявлено, сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

У носителей группы крови А (вторая группа) больше риск тяжелого течения заболевания. Меньше всего рискуют носители группы O (первая). К таким выводам пришли ученые в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана.

«Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили», — написал Проценко в Facebook.

Пост сопровождают два графика, из которых следует, что пациенты с разными группами крови умирают и выписываются в примерно одинаковых пропорциях. Похожая картина и с длительностью стационарного лечения.

Денис Проценко — анестезиолог-реаниматолог, главврач больницы, одной из первых переоборудованных под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. По оценке газеты «Коммерсантъ», Проценко является «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России».