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Прибор для домашнего лечения депрессии создали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прибор, который лечит депрессию с помощью света в домашних условиях, создали в Томске. Разработка поможет жителям регионов, где мало солнца.

«Свет – важнейший синхронизатор биологических ритмов человека, нарушение которых играет огромную роль в происхождении аффективных расстройств. Чтобы нивелировать влияние дефицита солнечных лучей, человек нуждается в искусственной "световой подпитке" интенсивностью от 2,5 тысячи до 10 тысяч люксов. Именно такие условия создают комнаты светотерапии», – рассказала «Российской газете» профессор Центра промышленного дизайна ТПУ Мария Кухта.

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В основе разработки лежит излучение интенсивностью 5 тысяч люксов, создаваемое при помощи LED-технологий. Человеку достаточно одного сеанса, который длится 15-60 минут, тогда как раньше, при меньшей интенсивности, для лечения требовалось 2-4 часа.

Предполагается, что, когда томская разработка выйдет на рынок, она позволит создать условия, выводящие из депрессивного состояния, в любой комнате. Особенно актуально это там, где есть сезонный дефицит солнечных лучей – в Сибири и на Крайнем Севере.

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