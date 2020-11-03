Главную роль в первом снятом в космосе фильме исполнит женщина

Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина. Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета.

Космическая драма с рабочим названием «Вызов» — совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

В ближайшее время Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли в «Вызове» и ее дублер.

Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины выигрышнее женский образ.